تحالف الأحزاب يحتفل بعيد تحرير سيناء الأربعاء المقبل

أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبًا، عقد اجتماع مساء الأربعاء المقبل؛ احتفالًا بأعياد سيناء، وذلك بمناسبة تحريرها.

وأكد مطر، أن جميع رؤساء الأحزاب وأعضاء المجلس الرئاسي للتحالف يشاركون في الاجتماع؛ للتعبير عن فرحتهم بأعياد تحرير سيناء.

وأضاف أن التحالف يرسل تهانيه القلبية لمصر وشعبها ورئيسها بهذه المناسبة الغالية.

مدبولي يهنئ الرئيس السيسي

وفي سياق متصل، هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن، مشيدا بدور القوات المسلحة والشرطة المصرية في تحرير سيناء وتأمينها، معربًا عن فخره واعتزازه بالتضحيات التي قدمها أبناء الوطن من أجل استعادة كرامته وأمنه.