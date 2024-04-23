لمدة عام.. تفاصيل أفضل شهادتين بالعملة الأجنبية في البنوك

تقدم البنوك المصرية شهادات ادخارية بالعملات المختلفة، سواء كانت محلية أو أجنبية، ومن بين هذه العملات الدولار الأمريكي.

ونرصد في السطور التالية أفضل شهادة بالدولار الأمريكي في أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك لمدة عام واحد فقط، حسب الموقع الرسمي للبنكين.

تفاصيل شهادة الدولار من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة بلادي مدة العام، بالدولار، وسعر العائد 2.1% سنويًا، وتصرف الفائدة نصف سنويًا، وبالنسبة للحد الأدنى لربط الشهادة 100 دولار.

والعائد على شهادة بلادي يكون ثابت طوال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها، وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.

شهادة الدولار من بنك مصر الحكومي

وبالنسبة لبنك مصر، أيضًا يطلق عليها اسم شهادة بلادي، والفائدة 2.1%، ودورية الصرف نصف سنويًا مثل البنك الأهلي المصري، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار، ولا يمكن استرداد الشهادة وتصدر للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج.