«عيش وأرز وحلوى» مجانا.. أول مخبز مخصص لمرضى التمثيل الغذائي في مصر

محرومون من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بسبب إصابتهم بمرض مزمن يستمر معهم مدى الحياة، يتطلب تغذية خاصة تتماشى مع طبيعة أجسامهم، ومن هنا جاءت فكرة لإحدى المؤسسات الخيرية بإطلاق مخبز مجاني لمرضى التمثيل الغذائي (متلازمة الأيض)، ينتج كل أنواع الطعام؛ بداية من الخبز والأرز والمكرونة وبدائل اللحوم والحلويات، ولكن بمكونات مناسبة لهم.

وقع اختيار الجمعية على الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي، لأنهم يتطلبون رعاية صحية وتغذية معينة؛ لعدم قدرة أجسادهم على الاستفادة من الغذاء، وبالتالي يتراكم في الجسم، ويؤدي إلى مشكلات بالجهاز العصبي على المدى الطويل، وحدوث تشنجات وضمور في المخ، بحسب عبدالله عرفة، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، والمدير الطبي للمؤسسة: «الأطفال دول لما بياكلوا الأكل العادى بتاعنا، سواء رز أو مكرونة أو عيش، الجسم مش بيقدر يتخلص من جزئيات الأكل، وبتحصل مشاكل كبيرة في النمو».

تقدم المؤسسة كرتونة غذائية لمرضى التمثيل الغذائي

تتعدد أمراض التمثيل الغذائي، وأشهرها «فينيل كيتون»، ويمكن منع تطوره من خلال حصول الطفل على التغذية السليمة، ما يؤدي إلى نموه بشكل طبيعي، وتعمل المؤسسة على علاج الأطفال منذ عامين، إذ بدأت بتقديم كرتونة غذائية بالتعاقد مع مصنع متخصص في المواد الأساسية لغذاء مرضى التمثيل الغذائي: «المكون الأساسي يشبه الدقيق، ويستخدم لكل أنواع الغذاء، عيش أو رز أو مكرونة أو بدائل الجبن والحلويات واللحوم».

المخبز تطور طبيعي لمشروع خامات المواد الغذائية

يعد المخبز تطوراً طبيعياً لمشروع خامات المواد الغذائية لمرضى التمثيل الغذائي، فبدلاً من حصول الأمهات على المواد الغذائية، وتحويلها إلى أصناف طعام، اتخذت الجمعية خطوة أكبر بإنشاء مخبز خيرى، بحسب «عرفة»: «دلوقتي بنوفر أطعمة جاهزة على الأكل، مش خامات لسه هتتعمل».

«حلمنا نوصل لكل طفل مريض في الصعيد»

وقع الاختيار على محافظة قنا لتصبح مقراً للمخبز؛ بسبب صعوبة حصول أطفال الصعيد على التشخيص والعلاج والغذاء المناسب بصورة دائمة، لذا تم الاتفاق على بروتوكول تشغيل وإدارة المخبز مع محافظ قنا لخدمة أطفال أسوان وقنا وسوهاج والوادى الجديد: «حلمنا نوصل لكل طفل مريض فى الصعيد».