جائزتان لفيلم Poor Things في حفل توزيع جوائز أوسكار 2024

يتواصل الإعلان عن الفائزين بالجوائز في حفل أوسكار 2024، المقام الليلة على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، إذ حصل فيلم Poor Things للمخرج يارجوس لانثيموس على جائزين حتى الآن في حفل توزيع الجوائز الشهير من إجمالي 10 جوائز ترشح لها الفيلم، وهما جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج ولأفضل مكياج وتصفيف شعر.

بيننما خسر الفيلم جائزة أفضل سيناريو مقتبس في حفل توزيع جوائز أوسكار 2024 التي ذهبت لـ كورد جيفرسون عن سيناريو فيلم «American Fiction»، بينما حصل الكاتبان جوستين تريت وآرثر هراري على جائزة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم «Anatomy of a Fall».

الفيلم الياباني The Boy and the Heron يفوز بأوسكار

فاز فيلم المانجا الياباني The Boy and the Heron تأليف وإخراج هاياو ميازاكيبجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، بينما ذهبتا جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير لـ War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko