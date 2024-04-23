«خد القلوب معاه» من بلد المواويل.. شهرة «السوهاجي» تتخطى حدود الصعيد بالصدفة

من برج الزغاليل على شط النهر كانت البداية مع عروس النيل، لأنين روحهم سمعت ودمعت وزادت إحساسهم شجنا، وغرد الناي على حكي أوجاعهم، فأبدعوا وتفردوا في ألوان النواح، تتوارثها الأجيال وتطوعها وتطورها يوما بعد يوم، لتعبر عنهم في الحزن والفرح والتسلية وكل أحوالهم، لتصبح سوهاج بلد المواويل، ولا تنضب مواهبها مهما مرت الأيام خوالي وتراكمت السنين.

محافظة سوهاج لا يصرخ فيها الأطفال عند الميلاد، بل يبدعون في إلقاء المواويل، ليبدأ الإمتاع من دار الآباء، ثم يكبروا وينمو معهم شجن البوح، أغلبهم يكتفي بإطراب نفسه، بعضهم يطمح للتألق والشهرة، منهم الشاب الصعيدي «مصطفى»، الذي يسحر المستمعين بصوته الشجي، ليدخلهم في حالة من الشجن الآسر للقلوب، وتفتح له أبواب الرزق.

موهبة فتحت أبواب الرزق

اشتهر مصطفى السوهاجي بمواويله التي تجسد عبقرية فنية يمتزج فيها الشعر مع الموسيقى، لتروي قصص الحب والشجن، ما يجعل الناس في اجتماع حول الفنانين المحليين في الليالي الصيفية للاسمتاع والاستمتاع بقصصهم الغنائية العذبة، ليترك العمل في تخصصه الدراسي، ويتخلى عن لعب كرة قدم بنادي النصر للتعدين، ويهتم فقط بأن يكمل مسيرة أجداده ويطور من نهجهم، ويبدع في إلقاء المواويل، وقد ساعده في ذلك صوته العذب، الذي يتسلل إلى قلوب المستمعين، دون الحاجة للموسيقى.

مصطفى السوهاجي «تريند» بالصدفة

«رب صدفة خير من ألف ميعاد»، جملة تراثية تنطبق على ما حدث مع مصطفى السوهاجي، حيث كان يمر بسيارته رفقة شقيقه من أحد شوارع منطقته في طريقه للمنزل، في وقت متأخر من الليل، يقارب موعد السحور خلال شهر رمضان، ليلتقي بصديقه وجاره الذي طالبه بالوقوف للغناء معًا، بحسب حديثه لـ«الوطن».

وقف السوهاجي بالفعل، وبدأ يشحذ صوته وروحه للغناء، ليلتف الأطفال حوله، ولم يفوت أخوه المخلص الفرصة، ليطلق عنان كاميرا الهاتف فور، موثقا فيديو لأمتع المقاطع الغنائية بدون أي آلة موسيقية، في أجواء من الشجن.

وقد واتت مصطفى الفرصة وأصبح من المطربين المفضلين لكثير من رواد «تيك توك»، بعدما نشر الفيديو الشاب السوهاجي، لتكن الصدفة أول عتبات الشهرة في جميع المحافظات، بعدما استمر تبادل الفيديو على المنصة الشهيرة دون توقف.

وعبر مصطفى عن سعادته بذلك، متمنيًا أن يصبح عند حسن ظن الجمهور، وأن يكون على شهرة واسعة، قائلًا: «كانت أحلى صدفة بصراحة، وأتمنى أبقى شخصية محترمة قدام الناس، وأكون أفضل فنان في الصعيد كله».