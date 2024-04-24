عصام زكريا: الصوت الفلسطيني حاضر في المهرجانات المصرية

قال الكاتب الصحفي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن مهرجان الجونة السينمائي أفاد مهرجان القاهرة، كما أفاد مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة وكل المهرجانات الأخرى.

تقديم صوت معارض للاحتلال والإبادة في المهرجانات

وأضاف زكريا خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أنّ عددا كبيرا من المهرجانات العالمية أعلن المشاركون فيها عن دعم القضية الفلسطينية، وتقديم صوت معارض للاحتلال الإسرائيلي والإبادة والعنف.

التضامن مع القضية الفلسطينية في المهرجانات

وتابع الكاتب الصحفي: «في مهرجان الإسماعيلية كانت الدورة مُشرِفة وتضامن المشاركون مع الحق الفلسطيني وحضر الصوت الفلسطيني حفل الختام، وحصل الفلسطينيون على جوائز كثيرة، أما إلغاء النشاط فقد كان قرارا صعبا».