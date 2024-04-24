عصام زكريا: مدرس اللغة العربية تسبب في تطور طريقتي النقدية

قال الكاتب الصحفي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه تأثر بكثيرين في تكوينه الثقافي بداية من مجلات الأطفال عندما كان صغيرا وسلاسل الكتب الموجهة للنشء والأطفال، والمغامرين الخمسة وكتب أجاثا كريستي.

وأضاف زكريا خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «كنا محظوظين بوجود مطبوعات وإصدارات شيقة كثيرة، وهناك مدرسون كثر ساعدوني وجعلوني أحب القراءة، كما كنت محظوظا بالسكن في منطقة السيدة زينب بجوار سور الكتب وبالتالي، كل الثقافة كانت موجودة أمامي، كنت اشتري كتبا وأعيدها وأدفع الفارق وأختار كتبا أخرى».

وتابع مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «كنت أحب الكتاب الذين أقرأ لهم كأني أعرفهم شخصيا، فأنا أحب طه حسين ونجيب محفوظ، ودرست مذكراته بعنوان الأيام في المرحلة الإعدادية، وكان هناك مدرسا للغة العربية يعمل معيدا في كلية الآداب، سألنا في مرة عن قراءتنا وقلت له إنني أقرأ لكتاب كثر ففرح ونال ذلك إعجابه، ونصحني بأن أكتب رأيي في الكتب التي قرأتها في كشكول، وهذا الكشكول مازال موجودا عندي».

وواصل: «قرأت للمنفلوطي وتولستوي ونجيب محفوظ وتشيكوف، وكنت أكتب ملاحظاتي عما أحب وما لا أحب، وهذا الأمر أدى إلى تطوير الجانب النقدي عندي، وذلك بالصدفة وبسبب تشجيع مدرسي».