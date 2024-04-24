كاتب صحفي: توجيهات مكثفة من الحكومة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

قال الكاتب الصحفي عبد اللطيف وهبة، إن الاجتماع الحكومي الذي عقد رئيس مجلس الوزراء أمس لمتابعة ملف توافر السلع الأساسية وزيادة حجم الاحتياط الاستراتيجي منها، من الاجتماعات المهمة جدا إذ يُعقد بشكل أسبوع بالتنسيق مع البنك المركزي.

تمويل عمليات استراد السلع الأساسية

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هدف هذه الاجتماعات هو وضع خطة لتسديد كافة الموارد الدولارية اللازمة للحكومة لتمويل عمليات استراد السلع الأساسية.

انخفاض في أسعار بعض السلع

وأكد الكاتب الصحفي، أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات، خاصة فيما يتعلق بعدم الثقة الموجودة في الأسواق العالمية، موضحا أن يوجد انخفاض في أسعار بعض السلع نتيجة الممارسات المكثفة من قبل الحكومة للرقابة على الأسواق، موضحا أن هناك بعض الممارسات التي تقوم الحكومة بمواجهتها لتوافر السلع بأسعارها المنخفضة من خلال الرقابة الداخلية للأسواق.