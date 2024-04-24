محافظ القليوبية: تطوير محطة مياه المنشأة الكبرى بتكلفة 920 مليون جنيه

تنفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والري والرصف الجاري تنفيذها في المحافظة بمدينتي بنها وكفر شكر بتكلفة تصل إلى مليون و188ألف جنيه، فضلا عن متابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر بتكلفة 920 مليون جنيه.

محطه مياه شبلنجة بمدينة بنها

شملت الجولة محطة مياه شبلنجة بمدينة بنها التي تعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95%.

مشروع صرف صحي برقطا

وأشار الهجان خلال الجولة، إلى أن نسبة تنفيذ شبكات الانحدار في المحطات بلغت 90% ووصلت نسبة تنفيذ محطة الرفع 70% وجاري توريد المهمات الكهروميكانيكية، وبلغت التكلفة التقديرية للمشروع إلى 48 مليون جنيه ومخطط الانتهاء منها في 30 أكتوبر 2024.

وأوضح المحافظ أن تكلفة مشروع صرف صحي الشقر بمركز كفر شكر بلغت نحو 50 مليون جنيه ومخطط الانتهاء منها في 30 سبتمبر 2024، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 95% من شبكات الانحدار في مشروع صرف صحي كفر منصور مركز كفر شكر ومن المتوقع الانتهاء منها في 30 يوليو 2024.