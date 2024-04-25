27 عاما على رحيل سمير وحيد.. 100 عمل فني تخلد موهبة «شرير الشاشة»

مع منتصف السبعينيات من القرن الماضي كانت بداية التحاقه بمجال الفن، وقبل نهاية التسعينيات جاءت وفاته في مثل هذا اليوم 25 أبريل عام 1997 ليرحل الفنان سمير وحيد عن عمر ناهز 51 عامًا، باعتباره من مواليد 16 فبراير عام 1946.

قدّم الفنان سمير وحيد الذي تمر ذكرى وفاته اليوم، ما يزيد على 90 عملا فنيا ما بين سينما ومسرح ودراما، واشتهر بتقديم أدوار الشر في كثير من الأعمال أبرزها شخصية في مسلسل أرابيسك أمام صلاح السعدني وحسن حسني ولوسي.

ذكرى وفاة سمير وحيد

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها أيضًا «صرخة بريء، اللقاء الثاني، الكهف والوهم والحب، رأفت الهجان، مطلوب عروسة، أيام المنيرة، الوعد الحق، تزوج وابتسم للحيالة، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة»، وكان آخر أعماله الدرامية عام 1996 مسلسل «بريق في السحاب» و«الحفار».

من أفضل 100 فيلم

ومن الأفلام السينمائية التي شارك فيها سمير وحيد «العميل رقم 13، رجل لهذا الزمان، البداية، رجل لهذا الزمان، الغول، دموع الشيطان، العربجي، الدرب الأحمر، القطط السمان، العاشقة، الخونة».

وجرى اختيار فيلمان شارك فيهما ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وذلك حسب استفتاء النقاد عام 1996 بمناسبة مرور 100 عام على عرض أول فيلم في الإسكندرية 1896، وهما «سواق الأتوبيس» عام 1993 مع عادل إمام وعبدالمنعم مدبولي، و«البريء» عام 1986 مع أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز.

وورث نجله الفنان رامي وحيد حب الفن من خلاله، ودائمًا ما يعبر خلال تصريحاته عن افتقاده واشتياقه الدائم لوالده الذي غادر الحياة مبكرًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا مهمًا سواء على شاشة السينما أو التليفزيون أو خشبة المسرح.