رامي وحيد يحتفل بزفافه: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»

أعلن الفنان رامي وحيد، نجم فيلم «حلم العمر»، زواجه من سيدة خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

زواج رامي وحيد

ونشر رامي وحيد، صورة تجمعه بزوجته، وعلق قائلا: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم الزواج الحمد لله».

الفنان رامي وحيد هو نجل الممثل الراحل سمير وحيد، واشتهر رامي عند الجمهور، بسبب دوره في فيلم «حلم العمر»، عام 2008، والذي دارت أحداثه حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره، ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص به، في الوقت الذي يرتبط فيه بفتاة من عائلة ثرية جدًا، ما يسبب مشاكل عديدة له بواسطة أهلها، والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، ما يؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة.