عضو بـ«مستقبل وطن»: ذكرى تحرير سيناء تعلمنا دروسا في الانتماء وحب الوطن

أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أنه في الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء، لن ينسى الشعب المصري ما قدمته القوات المسلحة الباسلة من بطولات عظيمة وخالدة، لأجل الاستقلال والعزة والكرامة، وقدموا رجال القوات المسلحة أرواحهم من أجل تراب هذا الوطن.

بطولات رجال القوات المسلحة لا تُنسى

وهنأ الحبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن ذكرى تحرير سيناء تأتي لنتعلم منها دروس كثيرة في الإنتماء وحب الوطن والحفاظ على الأرض، ومن أجل أن تعرف الأجيال الجديدة حجم التضحيات التي بذلت من أجل عودة الأرض.

القضاء على الإرهاب والجماعات الظلامية

وأوضح الحبال أن تراب سيناء شاهد على تضحيات بذلت من أجل الأرض، وفي العصر الحالي تراب سيناء شاهد على ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من تطهير سيناء من الإرهاب، والقضاء على الإرهاب والجماعات الظلامية، وشاهد على تعمير وتنمية سيناء.