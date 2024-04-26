هل تتغير الساعة تلقائي في الهاتف مع بدء التوقيت الصيفي؟

بدءا من اليوم الجمعة 25 أبريل 2024، جرى تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر، حيث تتغير الساعة من 12 منتصف الليل إلى 1 صباحًا، وفقا لقرار الحكومة المعمول به منذ العام الماضي بشأن تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير الطاقة في ظل الأزمات الاقتصادية، وهنا يتساءل الكثيرون هل تتغير الساعة تلقائي في الهاتف؟

هل تتغير الساعة تلقائي في الهاتف؟

بالنسبة لتغير الساعة تلقائيا في الهاتف، أوضح موقع The Sun البريطاني، أن معظم الأجهزة الرقمية تحدث تلقائيًا الوقت عند اتصالها بالإنترنت، وفقا لتغيير التوقيت الصيفي الذي تتغير فيه الساعات بتقديمها 60 دقيقة، وهذا يشمل الهواتف الذكية والساعات الذكية، وأجهزة التليفزيون والراديو.

وأوضح الموقع البريطاني، أن هذا النظام ينطبق على أغلب الإصدارات الحديثة، سواء كان Apple أو Android أو أي طراز آخر، لكن يجب التحقق من إعدادات الهاتف.

سبب عدم تغيير الساعة تلقائيا مع تطبيق التوقيت الصيفي

وإذا لم يتم تفعيل نظام التوقيت الصيفي بالهواتف تلقائيا، تأكد من ضبط الوقت والتاريخ على ضبط تلقائي، وإذا كان هاتفك مغلقًا وقت التغيير، يتم التحديث بمجرد تشغيله، أما إذا كان الهاتف إصدار قديم، فقد تحتاج إلى تحديث الوقت يدويًا من إعدادات الوقت.

ولتشغيل التوقيت الصيفي تلقائيا على الهواتف، لا بد من تحديث نظام تشغيل الهاتف، وتحديث تطبيق الساعة على الجهاز إلى أحدث إصدار.