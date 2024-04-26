طريقة عمل هريسة الشطة بمكونات بسيطة.. مش هتشتريها تاني

الأطعمة الحارة اختيار كثير من الأشخاص حول العالم، لما لها من مذاق مميز ورائحة غير معتادة، إذ تتفن ربات البيوت في إعداد الأطباق الحارة بأشكال مختلفة ومتنوعة، وإضافة هريسة الشطة من أبرز المكونات تحضير الأكلات الحارة، فهي معجون مميز من الفلفل الأحمر الحار، مضاف إليه بعض المكونات التي تمنحه مذاقا رائعا.

وإليكٍ طريقة عمل هريسة الشطة في المنزل، بدلًا من شرائها جاهزة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» المعروض عبر قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل هريسة الشطة

المكونات:

فلفل أحمر حار صغير.

فلفل أخضر حار.

ملعقة من الملح.

فصين ثوم مقشر.

ملعقة من الكمون.

زيت زيتون.

توابل.

طريقة عمل هريسة الشطة بالخطوات:

- الخطوة الأولى: اغسلي الفلفل وزيلي البذور منه جيدًا، وافرمي جيدًا، واهرسيه جيدًا، لكي تتخلصي من كل المياه الموجودة بها.

- الخطوة الثانية: ضيفي للخليط السابق، الثوم المفروم والتوابل والملح والكمون إلى الفلفل المفروم، والآن يمكنك إضافة زيت الزيتون، واهرسي جميع المكونات السابقة سويًا، ثم احفظي في وعاء، في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل هريسة الشطة بوصفة أخرى

كيلو فلفل أحمر حار.

ليمون.

8 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

طريقة عمل هريسة الشطة بالخطوات:

- الخطوة الأولى: زيلي البذور من الفلفل الحار، بعد غسله، واهرسي فصوص الثوم، فى الخلاط ،ضعي الفلفل الحار فى الخلاط مع الثوم، واخلطيهما جيدًا.

- الخطوة الثانية: اغسلي الليمون جيدًا، وقطيعه إلى قطع صغيرة الحجم، وضعيه مع الفلفل والثوم، وضيفي كوب زيت الزيتون، وملعقة الكزبرة المطحونة والملح واضربي المكونات جيدًا حتى تحصلين على قوام متماسك.

الخطوة الثالثة: احفطي الخليط في وعاء مغلق لحين الاستخدام في الوقت المناسب.