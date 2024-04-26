طريقتان لحفظ الفسيخ والرنجة بشكل آمن.. «هيعيشوا معاكي وقت طويل»

مع اقتراب شم النسيم، تبحث البعض عن طرق لحفظ الفسيخ والرنجة خاصة مع الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة، وذلك للحفاظ على جودتهما من التعفن تحديدا عند شراء كميات كبيرة، إضافة إلى مكونات بسيطة تساعد في التخلص من الملح الزائد، وإضفاء مذاق مميز للأسماك المملحة.

وبحسب ما ذكرته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج «على قد الإيد»، على قناة cbc sofra، هناك طريقتان لحفظ الفسيخ والرنجة بشكل صحيح.

حفظ الأسماك المملحة في الثلاجة

يمكن حفظ الفسيخ والرنجة في الثلاجة لمدة لا تتجاوز الـ3 أيام، حتى لا يحدث تعفن للأسماك وتصبح غير صالحة للتناول.

حفظ الفسيخ في الفريزر

حفظ الفسيخ والرنجة في الفريزر أفضل بكثير من الثلاجة لأنه يظل فترة طويلة بنفس الجودة ولا يحدث تعفن للسمكة.

تخفيف الملوحة في الفسيخ والرنجة

والزيت هو واحد من الإضافات التي يمكن وضعها على الفسيخ والرنجة لتقليل نسبة الملوحة قبل تناولهما، من خلال توزيع كمية من الزيت عليهما، أو خليهما تمامًا من الشوك والجلد ووضعهما في برطمان، وإضافة كمية كبيرة من الزيت ثم تركهما فترة من الوقت، وكلما زادت المدة أصبحا دون ملوحة تمامًا.

إضافة الليمون

الليمون من الإضافات المميزة للأسماك المملحة للحصول على طعم مميز، إضافة إلى أنه يؤدي إلى تعادل الملوحة خاصة في حالة شراء فسيخ يحتوي على نسبة عالية من الملح، إضافة إلى أنه يساعد في القضاء على رائحة الزفارة التي توجد في الأسماك المملحة أو تكون عالقة باليدين بعد تناول الطعام، ويمكن أيضًا إضافة الطحينة خاصة إلى الرنجة.

خضراوات مشكلة بجانب الفسيخ والرنجة

ويمكن تناول بعض الخضراوات مثل الخيار والطماطم والبصل الأحمر أو الأبيض أو الأخضر، لأنها تساعد في التخلص من الملوحة الموجودة في الفسيخ والرنجة، ويمكن تحويلهما إلى سلطة بخليهما وإضافة الخضراوات المقطعة مع القليل من الزيت.