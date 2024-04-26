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بدء رصف وتطوير الطريق السطحي أسفل محور الفريق كمال عامر

كتب:

سلامة عامر
01:38 م | الجمعة 26 أبريل 2024
محافظ الجيزة خلال اللقاء مع القيادات

محافظ الجيزة خلال اللقاء مع القيادات

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والمتعارضات تمهيداً لبدء أعمال رصف وتطوير الطريق السطحي الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر بعدد من قطاعات حي بولاق الدكرور.

وضع جدول زمني للانتهاء الأعمال

وطالب محافظ الجيزة خلال لقائه بمسئولي الجهات المعنية بتنسيق الأدوار ووضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة لتفتيت الكثافات المرورية.

نقل الحركة المرورية للمشروعات القومية العملاقة

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية محور الفريق كمال عامر لما يشهده من حركة مرورية على مدار اليوم إلى جانب إسهامه في نقل الحركة المرورية لـ المشروعات القومية العملاقة المنتظر افتتاحها بمحيطه أو الرابطة معه.

توفير أرصفة مشاه لتيسير حركة المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تشمل رصف وتطوير الطرق أسفل المحور والمتفرعات بداية من كوبرى فيصل وحتى تقاطعه مع شارع ناهيا، إضافة إلى رفع كفاءة سلالم المشاة وتطوير منظومتى الإنارة والمرور وتوفير أرصفة مشاة لتيسير حركة المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.