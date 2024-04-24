محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات على مركبات «التوكتوك» المخالفة

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية؛ بتكثيف الحملات على مركبات التوكتوك المخالفة وعدم السماح لها بالسير عكس الاتجاه، وعدم إعاقة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع تسويق الأكشاك التجارية مع رؤساء الأحياء لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الأكشاك والبارتشينات الحضارية المتاحة أو الجاري تنفيذها أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن غير المستغلة كمتنفس حضاري للمواطنين.

وناقش «راشد» خلال الاجتماع عددا من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة أكشاك حضارية بها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة ومنها مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين والتي منها تطوير بعض المسطحات الخضراء والحدائق بحي الدقي كمرحلة أولى.

استخدام الطاقة النظيفة

وحرص المحافظ على متابعة ما انتهت إليه توصيات مجلس الإدارة السابق للوقوف على ما تم تنفيذه مع التأكيد على استخدام الطاقة النظيفة في مشروعات التيك اواي والوجبات السريعة.

ووجّه راشد بضرورة طرح عدد من ساحات الانتظار لتعظيم موارد المحافظة لاستغلالها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الالتزام بالمساحات المخصصة

وشدد محافظ الجيزة خلال لقائه مع رؤساء الأحياء بالتنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجّه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للملتزمين، ما يسهم في إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب وتعود بالنفع على المحافظة، مشددا على سرعة الانتهاء من توصيل المرافق خلال فترة أسبوعين.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني للمحافظة، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومدير إدارة التسويق ورؤساء الأحياء ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.