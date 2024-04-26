5 طرق سحرية لتسريع أداء هاتفك الذكي.. هيرجع جديد من تاني

يعاني ملايين الأشخاص من حول العالم، من بطء سرعة هواتفهم الذكية، وقد يعود هذا لعدة أسباب منها استعماله لفترة طويلة أو امتلاء ذاكرة التخزين الخاصة بالموبايل، وقد يكون استخدام الهاتف لعدة سنين هو سبب مرجح ايضاً لتباطأه، لذلك نستعرض في السطور التالية 5 طرق سحرية تساعد على تسريع أداء هاتفك المحمول، وفقاً لموقع «android authority».

التحقق من وجود تحديثات جديدة

تعالج التحديثات الجديدة للهاتف الذكي على الأخطاء التي تقلل عمر الهاتف الذكي وتحسن أداءه، مما تعمل على تسريعه بشكل عام، فينصح دائماً بتحديث الموبايل باستمرار، ويمكن التحقق من آخر التحديثات عن طريق

- فتح الإعدادات الخاصة بالهاتف.

- النزول إلى آخر القائمة والدخول على كلمة نظام الهاتف.

- انقر على اختيار تحديثات التطبيقات، والتحقق من التحديثات المعلقة.

إلغاء الأذونات غير المستخدمة

إذا كان هناك بعض التطبيقات التي لا تريد حذفها أو تعطيلها عن العمل، لكنها تستهلك كثيراً من أداء هاتفك الخاص، فيمكن استخدام حل آخر وهو الحد من استهلاكها لموارد الموبايل، وذلك عن طريق وقف إمكانيات الوصول والأذونات التي تعطيها لهذه التطبيقات، ويمكن اتباع هذه الحيلة عن طريق

- فتح الأعدادات.

- النقر على الخصوصية.

- الانتقال لإمكانيات الوصول، ثم تختار التطبيق الذي تريد الحد من استهلاكه لأوذنات هاتفك، وبعدها تقوم بإلغاءها.

أعد تشغيله من حين لآخر

يمكن لفصل الهاتف وإعادة تشغيله من الحين لآخر أن تساهم في عمليات الخلفية والتطبيقات التي كانت قيد التشغيل سابقًا والأشياء الأخرى التي تتراكم بمرور الوقت، مما يحسن أداء الجهاز ويجعله أسرع عند الاستخدام، وذلك عن طريق

- الضغط على زر قفل الهاتف.

- الانتظار ثواني قليلة، ثم تشغيله.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت

على الرغم من أن ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح الخاص بك تساعد عادةً مواقع البحث على التحميل بشكل أسرع، إلا أنها قد تمنعك أحيانًا من رؤية أحدث إصدار من صفحة الويب في بعض الحالات، وقد تؤدي ذاكرة التخزين المؤقت القديمة إلى تحميل صفحة البحث بشكل غير صحيح أو منعها من التحميل مطلقاً، ويمكن عمل ذلك عن طريق :

- النقر باستمرار على أيقونة البرنامج.

- الانتقال إلى معلومات التطبيق.

- ندخل إلى التخزين، ثم ذكرة تخزين التطبيق، ثم حذف الذاكرة المؤقتة.

استبدل التطبيقات التي تزيد الأداء بإصدارات أخف

لا شك أن هناك تطبيقات يصعب الاستغناء عنها على هاتفك الذكي، لكن بقدر هذه الأهمية فهي أيضاً متعطشة لاستهلاك الكثير من إمكانيات الوصول بهاتفك المحمول، مما تبطئ سرعته وتقلل أداءه، وينصح خبراء الهواتف والتكنولوجيا باستبدال تلك التطبيقات ذات المساحة الضخمة ببرامج أخرى أقل حجماً.