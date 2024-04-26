اعرف حقك.. ما أهمية عقود الاتفاق وكيف تستفيد منها؟

عقود الاتفاق من أهم العقود التي يبرمها الأفراد فيما بينهم، لحفظ حقوقهم، ونشرح لكم في السطور التالية تفاصيل هذا النوع من العقود، وذلك في إطار سلسلة «اعرف حقك» التي تقدمها «الوطن» للقراء، لتثقيفهم قانونيا، ولزيادة الوعي حتى لا يقعون ضحايا في أيدي النصابين.

وقال محمد ميزار المحامي بالنقض، إن عقد الاتفاق يكون بين طرفين أو عدة أطراف، والهدف منه هو تحديد مهمة كل طرف في العقد على سبيل الحصر.

عقود الاتفاق في المقاولات

وأوضح المحامي أنه يوجد أمثلة كثيرة لهذه العقود منها عقود المقاولة والبناء، إذ يشمل العقد أن الطرف الأول مشارك بقطعة أرض مبينًا فيها مساحتها وحدودها، والتزام الطرف الثاني ببناء وتشييد هذه الأرض، على أن يكون لكل منهم نسبة في المنشآت بالتساوي أو حسب الاتفاق، كما يتضمن الشروط الجزائية حال الإخلال بالتنفيذ والمحكمة المختصة لنظر النزاع حال نشوبه بين أطراف العقد.

الاتفاق على تجارة محرمة

واستكمل أن هناك شرط جوهري في عقد الاتفاق، وهو أنه لا يجب أن يخالف القانون، فمثلا لا يجوز أن يكون هناك عقد اتفاق في تجارة مخدرات أو بيع أعضاء كونها مجرمة، وفي هذه الحالة لا يكون للعقد أثر حتى لو كان مكتوبًا.