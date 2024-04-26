حملة لإزالة الإشغالات في عين شمس ومنطقة الألف مسكن (صور)

ترأس الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم الجمعة، حملة مكبرة بمنطقة عين شمس، على شوارع جول جمال وميدان الألف مسكن وماهر بدوي، يرافقه عبد الحميد أبو العزم رئيس حى عين شمس، واللواء خيرى حسين رئيس حي النزهة، والأجهزة التنفيذية المعاونة، بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور بنطاق حى عين شمس، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات.

تحقيق الإنضباط

وأكد نائب محافظ القاهرة متابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الاشغالات والتعديات، التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام؛ لتحقيق الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون والحفاظ على حرم الطريق.

اجراءات قانونية

واختتم بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدًا استمرار تلك الحملات بصفة يومية، لمنع عودة الاشغالات التى تعوق حركة المرور تسهيلاً على المواطنين.