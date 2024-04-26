اللجنة المشرفة على انتخابات «الأسنان» تحدد قواعد التصويت الصحيح

حددت النقابة العامة لأطباء الأسنان مجموعة من القواعد للإدلاء بالصوت الانتخابي، مؤكدة أنه لا يسمح للطبيب بعمل توكيل لغيره للإدلاء بصوته بدلاً عنه، ولا يقبل الصوت إلا في حال حضور الطبيب للإدلاء بصوته في انتخابات الأطباء بنفسه.

ضرورة الإدلاء بالأصوات في الانتخابات منفردًا

وشددت على ضرورة الإدلاء بالأصوات في الانتخابات منفردًا وسريت، مشيرة إلى أنه لا يجوز الإدلاء بالأصوات بشكل جماعي أو علني منعًا لحدوث أي تأثير على الناخب وحرصًا على خروج الانتخابات بالشفافية والحياد المطلوبين.

وأوضحت أنه في حالة تواجد الطبيب لأي ظرف خارج نطاق المحافظة التي من المفترض أن يدلي بصوته بها، عليه أن يتوجه إلى أقرب نقابة فرعية ثم لجنة الوافدين ليقوم بانتخاب (نقيب عام و3 أعضاء نقابة الأسنان عامة فوق السن «أكثر من 15 سنة قيد»، 3 أعضاء نقابة عامة تحت السن «أقل من 15 سنة قيد»، بالإضافة إلى عضو قطاع، في حالة تواجد الطبيب المنتخِب داخل القطاع.

وأشارت إلى أنه يجوز لكل مرشح أن يعلن عن نفسه، وبرنامجه الانتخابي للأطباء بجميع وسائل الإعلام والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

وشددت على ضرورة عدم إقحام المعتقدات الدينية أو المواقف السياسية في العملية الانتخابية، وعدم تعرض أي مرشح أو مؤيديه لوسائل دعاية من شأنها تشويه منافسيه.

وتجري نقابة أطباء الأسنان انتخاباتها اليوم لاختيار النقيب العام ونصف أعضاء المجلس، وكذلك مجالس النقابات الفرعية ونقيب النقابة الفرعية.

المتنافسون على منصب النقيب

ويتنافس على منصب نقيب أطباء الأسنان 3 مرشحين، وهم الدكتور إيهاب هيكل نقيب النقابة الحالي الذي انقضت مدته بإجراء الانتخابات، والدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان السابق، والدكتور محمد بدوي عضو مجلس النقابة على منصب النقيب العام.

وتشهد أروقة النقابة العامة حشدًا كبيرًا لقائمتي التغيير وتيار المستقبل، ويتنافس على مقعد النقابة الفرعية بالقاهرة الدكتور وليد حسن والدكتورة أميمة المحلاوي والدكتور مجدي بيومي والدكتور فادي رياض.