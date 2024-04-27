حكم الصلاة قبل وقتها دون قصد أو خلال الأذان؟.. إليك التفاصيل

يُواجه المسلم أحيانًا مواقف تجعله يؤدي الصلاة دون قصد أو علم بالتوقيت الصحيح، وتعتبر هذه المسألة من المواضيع التي تثير الكثير من التساؤلات والجدل بين الكثيرين، وهو ما أجابت عليه الإفتاء خلال ردها على التساؤل بشأن حكم الصلاة قبل وقتها دون قصد، ونصه: «هل يستطيع المسلم أن يصلي العشاء قبل موعدها بربع ساعة حتى ولو لم يكن له عذر؟».

حكم الصلاة قبل وقتها دون قصد

وحول الحديث عن حكم الصلاة قبل وقتها دون قصد، أكدت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني أنه من ضمن شروط صحة الصلاة هو دخول وقتها، وبالتالي لا يجوز للمسلم أداء صلاة العشاء أو أي صلاة أخرى قبل دخول وقتها المحدد.

حكم الصلاة أثناء الأذان

وفي سياق متصل للحديث عن حكم الصلاة قبل وقتها دون قصد، قال الشيخ عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز للمسلم الصلاة إلا عند دخول وقتها، كما أن الصلاة في وقت الأذان تكون جائزة، ويجب على المسلم الدعاء بكثرة عند الأذان؛ لأنه وقت تستجاب به الدعوة وتفتح فيه أبواب السماء.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصلاة تصح عند بداية دخول الوقت؛ ولكن النبي كان حريصًا على الاستماع إلى الأذان، ويردد «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد»، ومن الأفضل للمسلم الاقتداء بالنبي دائمًا ولا حرج عليه إذا صلى قبل انتهاء الأذان.