حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار تصل إلى حد السيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت 27-4-2024، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ويكون دافئا على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلاً للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سقوط أمطار تصل إلى حد السيول

وأضافت «الأرصاد» أنه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا، غدا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، ووسط سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا السبت

وتأتي درجات الحرارة غدا السبت وفق بيان هيئة الأرصاد كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.