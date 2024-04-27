«الأرصاد»: تشكل سحب رعدية على عدة مناطق ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء

تواصل هيئة الأرصاد الجوية متابعة حالة الطقس على مدار اليوم، في ظل التقلبات الجوية وما شهده جنوب البلاد أمس من عواصف ترابية، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

أمطار رعدية تصل إلى حد السيول

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار تأثر مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد بالسحب الرعدية، والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، أوضحت «الأرصاد الجوية»، أن الأجواء ستكون حارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، متوقعة أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مؤية.

وفي المساء، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه سيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.