توفير 415 فرصة عمل ومنح دورية بـ2.6 مليون جنيه في شمال سيناء

كشفت أحدث أرقام مديرية العمل بشمال سيناء، برئاسة محمد سالم عبدالمالك عن أنه خلال الفترة من مايو 2023 حتى أبريل الجاري 2024، قامت المديرية وأجهزتها في مجال التشغيل بتوفير 415 فرصة عمل للشباب من راغبي العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

فرص عمل لـ42 شابا من ذوي الهمم

وأعلنت في بيان، أنها وفرت فرص عمل لـ42 شابا من ذوي الهمم خلال الفترة من أول عام 2023، حتى الآن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج تلك الفئة في سوق العمل وخلال نفس الفترة المذكورة، وفي مجال التدريب المهني للشباب نظمت المديرية 4 دورات تدريبية مجانية، استفاد منها 54 متدربا ومتدربة على مهن التفصيل والخياطة، والخرز، بمركزي التدريب بالعريش وبئر العبد، فضلا عن 5 دورات أخرى في مجال ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 54 متدربا.

في مجال حماية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية خلال العام 2023 بصرف 4 منح دورية لعمالة غير منتظمة، استفاد منها 3297 عاملا، بمبلغ 2 مليون و579 ألفًا و640 جنيها، ويبلغ عدد المسجلين من تلك الفئة بقواعد بيانات المديرية 835 عاملا غير منتظم.

8 شكاوى عمالية

كما استخرجت المديرية 381 شهادة قياس مستوى مهارة، و378 رخصة مزاولة حرفة لعمال من أبناء المحافظة وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية جرى بحثها وتسوية 2 منها وديا، وإحالة 6 منها إلى القضاء كما جرى تنظيم 8 ندوات توعوية استفاد منها 138 عاملا وعاملة، بالإضافة إلى استخراج 48 ترخيص عمل لأجانب يعملون في المحافظة، وتلقى طلبات تجديد لعدد 21 ترخيصا وفي مجال السلامة والصحة المهنية.

ونظمت الإدارة المختصة، 19 ندوة استفاد منها 766 عاملًا وعاملةً، في القطاعات الصحية والتعليمية والمنشآت الحيوية لتأمين بيئة العمل والحفاظ على العمال والمنشآت، وتنظيم ملتقى للسلامة والصحة المهنية شارك فيه 68 من المهندسين والإداريين والفنين ، يعملون في 26 شركة، في إطار مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، كما جرى التفتيش على 106 منشآت في نفس المجال، يعمل بها 11 ألف عامل.