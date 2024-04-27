تعاون مصري - بيلاروسي لبحث ملفات التطوير الزراعي بين البلدين

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية السيد سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث أوجه التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

مجالات التعاون بين البلدين تشمل البحوث التطبيقية والتقاوى

أكد «القصير» خلال الاجتماع، على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل البحوث التطبيقية والتقاوى والبذور والخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات والصادارت الزراعية ونقل الخبرات وكذلك منتجات الألبان وكذلك توطين تكنولوجيا صناعة الأعلاف في مصر.

لجنة فنية مشتركة بين البلدين

وأشار السفير البيلاروسي أن مجالات التعاون من الممكن أن تشمل كذلك الميكنة والهندسة الزراعية والصوامع والتجفيف، مؤكدًا أنه سوف يتم العمل مع وزارة الزراعة واللجنة الفنية المشتركة لتفعيل ما تم الأتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع وتسهيل إجراءات التعاون بين الجانبين.