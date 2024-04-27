«ثقافة الإسكندرية» تحتفل باليوم العالمي للإبداع والابتكار

نظم فرع ثقافة الإسكندرية حفلا فنيا، اليوم السبت، بحديقة الشلالات القبلية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

بداية الفعاليات

استهلت فعاليات الحفل الذي شهده اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بافتتاح معرض فني نتاج الورش الخاصة بقصور وبيوت الثقافة بالإسكندرية منها ورش المشغولات اليدوية والحرفية، والورش الفنية المقامة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء بخامات معاد تدويرها.

دعم إحياء المنتجات التراثية

أكد محافظ الإسكندرية، أن المعرض يأتي بهدف دعم فكرة إحياء المنتجات التراثية، وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار في مجال الصناعات اليدوية لتحقيق التمكين الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات.

وتواصل الحفل المقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، مع فقرة رسم على الوجه للأطفال، بجانب فقرة توعوية وألعاب ترفيهية بالتعاون شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

واختتمت الفعاليات بفقرة التنورة المميزة لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان.

أقيم الحفل بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اللواء هشام لطفي مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، منى عمر عضو مجلس النواب، وعبير عمرو مسئول العلاقات العامة بالفرع، ونخبة من المثقفين والفنانين التشكيليين.