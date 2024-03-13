افتتاح معرض جديد لـ«أهلا رمضان» في منطقة طوسون بالإسكندرية (صور)

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين في الإسكندرية، افتتاح معرض جديد ضمن منظومة معارض أهلا رمضان في منطقة طوسون بحي المنتزه.

افتتاح معرض جديد

وأشار «القلش»، إلى أن المعرض يضم عددا من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم، حيث يشارك بالمعرض العديد من الشركات وسوبر ماركت القطاع الخاص، حيث تُعرض السلع الغذائية من اللحوم الطازجة والسكر والأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والتمور والسمن والخضار والبقوليات، و يقدم العارضون من خلال هذا المعرض خصومات تصل في بعض السلع إلى 30%.

زيادة عدد معارض أهلا رمضان

وأضاف «القلش»، إن المديرية تحرص على زيادة عدد المعارض على مستوى محافظة الإسكندرية، لزيادة المعروضات، وحتى تتوافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية ومناسبة للمواطنين.