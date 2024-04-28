برد الصيف أصعب من الشتاء.. طبيب يحذر 4 فئات ونصائح مهمة للوقاية

مع دخول فصل الصيف، يظن البعض أن فرصة الإصابة بنزلات البرد تقل، إلا أنها تزداد بكثرة وخاصة في الأماكن المزدحمة، إذ تنتشر فيها الفيروسات المسببة للإصابة بنزلات البرد، ونستعرض طرق الوقاية من الإصابة والفئات الأكثر تعرضًا.

نزلات البرد الصيفية أطول من نزلات برد الشتاء، لذلك الشفاء منها يكون أكثر صعوبة ومدته طويلة، وفق ما أوضحه الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مشيرًا إلى أن نزلات البرد عمومًا تحدث بسبب الفيروسات وليس بسبب الطقس، لذلك يمكن الإصابة بها في أي وقت من السنة.

الفئات الأكثر عرضه لبرد الصيف

يُعد فيروس الأنف هو الأكثر شيوعًا من بين فيروسات الإصابة بنزلات البرد، على حد تعبير «بدران» خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنّ الخروج من مكان حار إلى بارد أو العكس، والإسراف في استخدام أجهزة التكييف يزيد من فرص الإصابة.

ومن أكثر الفئات عرضه للإصابة بنزلات البرد، هم كبار السن، الأطفال الصغار، أصحاب الأمراض المزمنة مثل الربو وقليلي المناعة، المدخنين، لذلك لابد من الحذر عند الخروج من المنزل لتلك الفئات، أو التعرض للأجهزة المبردة سواء التكييف أو المروحة.

أعراض الإصابة بنزلات البرد

وأضاف «بدران» أنّ العديد من الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو عدوى الفيروس المعوي لا تظهر عليهم أعراض، ولكن يشعرون بحالة من الإرهاق والتعب، وتأتي أعراض الإصابة ببرد الصيف كالآتي:

- التعرق

- الجفاف

- حمى

- آلام الجسم والعضلات

- سيلان الأنف

- العطس

- سعال

- بثور في الفم

والمصابون بالأنفلونزا قد يصابون ببعض الأعراض:

- حمى وقد تغيب الحمى في بعض المصابين

- قشعريرة

- سعال

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- انسداد الأنف

- آلام في العضلات أو الجسم

- الصداع

- التعب

- قد يعاني بعض الأشخاص من القيء والإسهال، وهذا أكثر شيوعًا عند الأطفال.

الوقاية من نزلات البرد خلال فصل الصيف

- غسل الأيدى كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، أو التعقيم بالمطهرات الطبية.

- تجنب الاتصال بين الأشخاص، مثل اللمس والمصافحة أو العناق.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وأي أماكن لا يوجد بها مكان للتهوية.

- تنظيف وتطهير الأسطح والألعاب التي يتعدد لمسها بشكل متكرر.

- تعزيز المناعة بتناول وجبات طازجة متوازنة في الكم والنوع.

- تناول أغذية غنية بفيتامين سى مثل البرتقال الصيفي والليمون والفراولة والجوافة والكيوي والفلفل الملون والبقدونس.

- شرب الماء والسوائل الطبيعية بوفرة.

- تجنب التدخين بكافة أشكاله.

- تجديد الهواء في الأماكن المغلقة.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- النوم ليلًا ومبكرًا لمدة 8 ساعات يوميًا.