طريقة عمل سلطة الفواكة بالأيس كريم.. جهزيها في دقائق

مع ارتفاع درجات الحرارة، تبدأ رحلة البحث عن طريقة لتلطيف الجسم، وهنا تأتي المرطبات التي تحقق ذلك وفي الوقت ذاته توفر تجربة الاستمتاع بالطعم اللذيذ.

وتحرص ربات البيوت على توفير العصائر الطبيعية، والأيس كريم، وسلطة الفواكه في المنزل بطريقة صحية مضمونة، لتوفير المال والحفاظ على صحة العائلة.

تحضير سلطة الفواكة بالأيس كريم

للحصول على سلطة فواكة بالأيس كريم، يجب اتباع الخطوات الآتية، حتى تحصل على طعم شهي ومذاق لذيذ، وفق ما أوضحته الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الأيد»:

- خوخ

- مشمش

- موز

- تفاح

- شوفان

- عصير مانجو

- أيس كريم فانيليا

- كريمة مخفوقة.

طريقة عمل سلطة الفواكة بالأيس كريم

ولتحضير سلطة الفواكة بالأيس كريم، يجب إحضار إناء فارغ، لوضع كافة المكونات به والحصول على الشكل والطعم المراد، ثم تقطيع الفواكة على حسب الرغبة من حيث الحجم، وخفق الكريمة مع الأيس كريم فانيليا جيدًا حتى الحصول على القوام المناسب.

يتم وضع الشوفان أولًا داخل الإناء الفارغ، وسكب عصير المانجو عليه، ووضع كافة الفواكة المقطعة بالإناء، بعد وضع كافة مكونات سلطة الفواكة بالأيس كريم داخل الإناء، يتم تقليبهم جيدًا للحصول على الشكل النهائي، ومن ثم تفريغ المكونات في الكوب الخاص بالتقديم، وتزينها بالأيس كريم.

والشكل النهائي كلًا يزين حسب الرغبة، منه من يتركه هكذا ومنه من يضع قطع من الشكولاته وبعض المكسرات الملونة، وتقديمها للضيوف، أو الأولاد في المنزل.