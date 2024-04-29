صوامع القليوبية تستقبل 29 ألفا و832 طن قمح منذ بدء موسم التوريد

أكدت محافظة القليوبية انتظام أعمال توريد محصول القمح إلى 12 موقعا، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن للصوامع والشون والبناكر 29 ألفا و832 طنا، بجانب حصاد ما يقرب من 37 ألف فدان من إجمالي 40 ألفا زُرعت بالمحصول.

تقديم دعم وتسهيلات لازمة للمزارعين

وأوضحت المحافظة، في بيان، انتظام واستمرار المتابعات اليومية والمستمرة بموقع العمل والتوريد، من خلال تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، وتذليل العقبات أمام المزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف، والذي يبلغ قرابة 195 ألف طن تستوعبها مواقع التوريد بالقليوبية، في إطار أن هذه العملية مهمة قومية غير مسموح بالتهاون أو التقصير فيها.

وناشدت المحافظة المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة، حفاظاً على الصالح العام، حيث أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بموسم بشائر الخير لتوريد القمح من خلال تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين من اجل تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم

مراحل توريد القمح بالصوامع

وأوضحت المحافظة تنفيذ مراحل توريد القمح بالصوامع بكل دقة، حيث تبدأ باستقبال السيارات والحمولات وفحص عينة من خلال اللجنة المشكلة، للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ووزن الحمولة علي ميزان البسكول وتفريغ الحمولة في منطقة «النقرة».

وأشار البيان إلى تذليل كل المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح موسم 2024 إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع، مشيرا إلى أن صرف مُستحقات المزارعين يتم في خلال 48 ساعة حسب نسبة النقاوة، بواقع 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيها لأردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف.