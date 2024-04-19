توريد 798 طن قمح من المواطنين إلى صوامع وشون القليوبية

استقبلت صوامع وشون وبناكر القليوبية محصول القمح من المزارعين لليوم الرابع على التوالي، وأعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام عملية التوريد، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة 12500 فدان قمح، من أصل 40 ألف فدان في المساحة المنزرعة من القمح وأن إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع ومراكز التوريد حتى الآن بلغ 798 طن.

متابعات يومية ومستمرة

وأشار محافظ القليوبية إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية توريد القمح وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية

الالتزام بتوريد القمح

أكد محافظ القليوبية أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام

أشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح، وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.