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توريد 11 ألفا و180 طن قمح لصوامع القليوبية ضمن موسم بشائر الخير  

كتب:

حسن صالح
12:33 م | الأربعاء 24 أبريل 2024
توريد القمح القليوبية

توريد القمح القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية أن مؤشرات موسم توريد وحصاد القمح «بشائر الخير»، أظهرت أن النسب توضح أنها من أوائل المحافظات في عمليات التوريد لمحصول القمح للصوامع والشون، حيث يتميز محصول حقول المحافظة دائما بالجودة حيث جري توريد حتي الآن 11 ألفا و180 طن قمح بزيادة عن أمس 3008 أطنان للصوامع والشون 

خريطة توريد القمح في شون وصوامع التوريد 

وأوضحت المحافظة انه جرى تخصيص 12 موقعا لتوريد القمح على مستوى القليوبية، استقبلت الكمية المشار إليها، حيث استقبلت صوامع مسطرد 2502 طن وصومعة الهدي 1670 طنا وبنكري الهدي 1945 طنا، ومركز تجميع مطحن بنها 871 طنا، وصومعة عرب العليقات 1285 طنا، وصوامع بنها 2362 طنا، وصوامع شبرا 91 طنا، وهنجر شيلنجة 165 طنا، هنجر شبين القناطر 116 طنا، هنجر كفر شكر 124 طنا، شونة كفر سعد 45.5 بإجمالي 11 ألفا و180.9 منذ بدء التوريد.

صرف المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة 

وأكدت محافظة القليوبية في بيان لها، صرف مستحقات المزارعين الخاصة بتوريد محصول القمح خلال 48 ساعة من تسليمه وأن العمل في مواقع الحصاد والتوريد مستمر ومنتظم، واللجان تعمل داخل مواقع التوريد في الصوامع والشون وفق الإجراءات المتبعة، لتسلم المحصول كما توفر مديرية الزراعة الدعم الفني اللازم من معدات وخبرات لخدمة المزارعين داخل الحقول.

 

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