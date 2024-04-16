بشاير الخير.. توريد 22 ألف طن قمح بشون وصوامع القليوبية

استقبلت صوامع وشون محافظة القليوبية 21 ألفا و512 طنا من القمح مع انطلاق موسم التوريد المحصول، والذي أطلقت عليه المحافظة «بشائر الخير»، فيما واصل المزارعين حصاد المحصول وسط فرحة عارمة نظرا لارتفاع إنتاجية المحصول هذا العام عن الأعوام السابقة.

الانتهاء من تجهيز 12 شونة

وقال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه جرى توريد 21 ألفا و512 طن قمح بعد الانتهاء من تجهيز 12 شونة وهنجر وصومعة بعد تطويرهم وتحديثهم لاستقبال المحصول من بينهم صوامع مسطرد بشرق شبرا الخيمة، ومراكز تجميع الهدي بغرب شبرا الخيمه بجانب مركز تجميع مطحن بنها، بالإضافة إلى صوامع القناطر وكفر شكر لاستقبال المحصول من المزارعين.

مساحة محصول القمح

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن مساحة محصول القمح هذا العام تبلغ 40 ألفا و100 فدان، وأن المستهدف توريده هذا العام 88 ألف طن بزيادة 20 ألف طن عن العام الماضي، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتوريد القمح، ووضع حلول عاجلة للمشاكل والعقبات.