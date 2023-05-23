توريد 84 ألف طن قمح بصوامع القليوبية منذ بدء موسم الحصاد

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين ورجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وأشرف محمد سالم مدير عام التعاون الزراعي بالقليوبية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، للاطمئنان على انتظام سير عمليات توريد القمح على أكمل وجه بالقليوبية، وبلغ إجمالي ما جرى توريده حتى الآن أكثر من 84 ألف طن.

انتظام أعمال توريد القمح في القليوبية

وأكد الهجان، أنّ توريد القمح حتى الآن بلغ 84588.8 طن قمح، بمواقع التخزين بالقليوبية، وتشمل الصوامع والشون والهناجر والبناكر.

وقد وجه محافظ القليوبية، المسئولين بالزراعة والتموين بضرورة توفير كل التيسيرات والتسهيلات لجميع المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة على الأكثر، فضلًا عن تسهيل وسائل نقل القمح لهم إذا تطلب الأمر ذلك، لحثهم وتشجعيهم على توريد إنتاجهم من القمح أولا بأول، حيث يعد القمح محصولًا استراتيجيا قوميًا مهمًا لمصر ومواطنيها.

وأوضح المحافظ في بيان له، أنّ السعة التخزينية لـ11 موقعًا تخزينيًا بالقليوبية، بلغت 197.4 ألف طن قمح.

وأكد مديري التموين والزراعة، أنّ اللجنة التي تتسلم محصول القمح، بها عضو من سلامة هيئة الغذاء وعضو من الزراعة وعضو من التموين، للتأكد من جودة الأقماح وسلامتها حرصًا على المواطنين.

تواجد المسئولين بالتموين

وأكد المحافظ، ضرورة تواجد المسئولين بالتموين بصفة مستمرة على مدار الساعة، لتحقيق الانضباط العام بكل الصوامع والشون، للتحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين، فضلًا عن الوقوف على مدى الالتزام لمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة لاستلام المحصول وفقًا للقرارات الوزارية، بالإضافة إلى تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أي معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين إنّ وجدت، لتحقيق المستهدف وأكثر إن أمكن، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد.