الشاي بالموز.. مزيج غريب يمنحك نوما هادئا

ساعات الأرق التي تصيبنا في بعض الليالي بالاكتئاب وزيادة الانفعالات الحادة، تجعلنا نبحث عن مختلف الأساليب التي تجعلنا نتمتع بنومٍ هادئ لا يمسّه الأرق، حتى وإن كان من ضمنها تجربة مشروبات غريبة نوعا ما مثل الشاي بالموز الذي بالرغم من كونه مزيجا غير مألوف، فإنه يساعد على تهدئة الأعصاب وتعزيز القدرة على النوم.

كيف يساعد شاي الموز على التخلص من الأرق؟

تناول كوبٍ من شاي الموز قبل النوم يقلل من نشاط هرمونات التوتر بسبب احتوائه على نسبة عالية من «التربتوفان» و«السيروتونين»، وهي عناصر غذائية مرتبطة بتحسين جودة النوم وانخفاض احتمالية التعرض للأرق، بحسب موقع «organic facts» الذي أرجع السبب إلى قشر الموز الذي يدخل في صنعه، موضحا أنه كلما تم نقع قشر الموز والفاكهة في الشاي لفترة أطول، ازدادت نسبة هذه العناصر الغذائية داخل المشروب بما يمنحك نوما هادئا دون انقطاع.

فوائد الشاي بالموز

يمكن أن يقدم ذلك المزيج الغريب عدة فوائد للجسم بفضل احتوائه على مجموعة من المعادن مثل المنجنيز والماغنيسيوم اللازمين لتقوية العظام وزيادة كثافتها، بحسب الدكتور أحمد عبدالمنعم استشاري التغذية العلاجية الذي أوضح في حديثه لـ«الوطن» أن قشر الموز أثبت فاعلية في علاج عسر الهضم وتنشيط العضلات الملساء للمعدة، الأمر الذي حفّز البعض على تناوله مع إضافة بعض الأطعمة الأخرى لاستساغة مذاقه الغض.

كما يحتوي قشر الموز المتواجد بالمشروب على كمية كبيرة من الألياف غير القابلة للذوبان والتي تعمل على قمع الشهية وتمنحك شعورا بالشبع، ما يمكن الاستفادة منه في عملية التخسيس.

طريقة صنع شاي الموز

يشتهر هذا المشروب في المطبخ الأمريكي، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة، فكل ما تحتاجه هو ثمرة واحدة من الموز والماء الساخن مع الشاي وبعض الإضافات التي تحسن من مذاقه مثل القرفة والعسل، بحسب موقع «organic facts» الذي قدم طريقة بسيطة لتحضير شاي الموز يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. مزج كمية من الشاي مع الماء وتركه يغلي داخل وعاء.

2. تقطيع الموز دون تقشيره ووضع القطع في الماء المغلي.

3. ترك الموز يغلي لمدة 10 دقائق حتى يتخمّر مع الماء والشاي.

4. تصفية المزيج باستخدام مصفاة.

5. إضافة العسل والقرفة (حسب الرغبة).