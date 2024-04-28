شجرة وهيكل خشبي وراء اكتشاف مذهل.. بقايا مدينة مفقودة عمرها 8 آلاف سنة

مفاجآت كوكب الأرض لا تنتهي ما دام هناك علماء يدفعهم حب المعرفة إلى اكتشاف الأسرار التي ظلت مخفيةً عن العيون لأعوامٍ طويلة، ففي أعماق القناة المائية التي تربط إنجلترا بفرنسا اكتشف فريق بحثي بقيادة «ناشيونال جيوجرافيك» وجود مدينة تعكس لمحةً من الحياة البشرية في عصور ما قبل التاريخ.

مظاهر حياة تحت الماء

المدينة المفقودة التي عُثر عليها بالقرب من ساحل جزيرة «وايت» التي تربط المملكة المتحدة بالبر الرئيسي لأوروبا، يُعتقد أن عمرها 8 آلاف عام وكانت مرتفعة عن سطح الماء ويعيش فوقها مجموعة من السكان، بحسب تقرير نشرته شبكة «ناشيونال جيوجرافيك» رصد أشكال لحياة سابقة تحت مياه القناة الإنجليزية تشهد عليها شجرة قديمة وهيكل خشبي معقد التصميم عثر عليه الفريق البحثي في قاع البحر.

وبعد تحليل عينة من الهيكل الخشبي، افترض علماء الآثار أنه قد يكون موقعًا لبناء القوارب وصيد الأسماك في الماضي، وأشارت الأبحاث إلى أنه مع الارتفاع المستمر لمستوى سطح البحر، غمرت المياه هذه المنطقة، مما خلق بيئة خالية من الأكسجين حافظت بشكل مثالي على بعض مقتنيات السكان في تلك المدينة منذ آلاف الأعوام.

كيف نجت المدينة المفقودة من عوامل الزمن؟

يقدم هذا الاكتشاف لمحة موجزة عن الهندسة القديمة والحياة المجتمعية في عصور ما قبل التاريخ، ويقوم العلماء الآن بتجميع الأدلة التي توضح كيفية العيش داخل تلك المدينة التي كانت مزدهرة ذات يوم رغم صعوبة الظروف البيئية في المنطقة التي تربط في زماننا إنجلترا بفرنسا.

وبحسب «ناشيونال جيوجرافيك» فالاكتشاف الجديد يسلط الضوء على تأثير الظواهر الطبيعية في الحفاظ على الآثار بشكلٍ مذهل، إذ استنتج العلماء أن مع ارتفاع مستوى سطح البحر أغلقت المياه منافذ الأكسجين لتحافظ على آثار المدينة الغارقة من التآكل، ولولا هذه الظاهرة الطبيعية لظلت المدينة مخفية عنا إلى الأبد بعد تحلل الأدلة في قاع البحر.