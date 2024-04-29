تفاصيل مشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي.. حدائق ومطاعم ومراسي سفن

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.

مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل، ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، إضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 50.6%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ اعمال الموقع العام بنسبة بلغت 34%، وتشمل (الأعمال الاعتيادية وأعمال الإزالة - وأعمال الميكانيكا – أعمال الكهرباء).

وبحسب المحافظ، بلغت نسبة تنفيذ المطاعم 77%، ونسبة تنفيذ المبني الاداري بلغت 35%، ونسبة تنفيذ الكافتيريا بلغت 77%، ونسبة تنفيذ دورات المياه العامة بلغت 78%، ونسبة تنفيذ مباني الاكشاك بلغت 70%، وبلغت نسبة تنفيذ اعمال حماية النيل 81%.

وأضاف «الداودي»، أن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة.