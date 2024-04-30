في دقائق.. جهزي السويسرول بالمربى لأولادك زي المحلات

السويسرول بالمربى من الحلويات الأكثر طلبًا من الأطفال وتعتبر ضمن الأنواع التي يفضلها الكبار، بسبب مذاقها الطيب والشهي، وترغب الأمهات في إعدادها في المنزل، وذلك لأنها سهلة التحضير، ومكوناتها بسيطة.

وتتفنن ربات المنازل، في عمل السويسرول بالمربى في المنزل بأكثر من وصفة وشكل، لذا نقدم طريقة العمل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الأيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير السويسرول بالمربى

كوب دقيق

4 بيضات

كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

ذرة ملح

حشو السويسرول

4 ملاعق كبيرة مربي فراولة

3 ملاعق كبيرة قشطة

إليكِ خطوات عمل السويسرول

الخطوة الأولى: ضعي البيض مع السكر والفانيليا في طبق عميقة واخفقيهم جيدًا بالمضرب الكهربائي، للحصول على خليط متجانس سميك القوام فاتح اللون، والآن قومي بخلط المكونات الجافة المكونة من الدقيق والبيكينج بودر والملح.

الخطوة الثانية: أضيفي الخليط الجاف بشكل تدريجي على البيض، مع تقليبهما بحركة دائرية حتى يمتزج تمامًا ويختفي الدقيق نهائيًا، وسخني الفرن على حرارة متوسطة 180 درجة.

الخطوة الثالثة: أدهني صينية بالزيت وفرد في قاعدتها ورقة زبدة، وأسكبي خليط الكيك في الصينية بحيث يغطي قاع الصينية كلها بالتساوي.

الخطوة الرابعة: ضعي صينية الكيكة في الفرن الساخن لمدة 10-15 دقيقة حتى تنضج، وأتركها حتى تهدأ، وأقلبي الصينية على ورقة فويل حجمها أكبر من حجم الكيكة.

الخطوة الخامسة: وزعي مربي الفراولة على سطح الكيكة بعيدًا عن الأطراف، وأفردي القشطة على أطراف الكيكة الأربعة.

الخطوة الأخيرة: يمكنك ألآن لف الكيكة باستخدام ورقة الفويل على شكل رول ووضعها في ثلاجة ثم تُقدم.