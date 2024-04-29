خطوات استخراج تأشيرة مضيف 2024 من منصة أبشر.. تعرف على التكلفة

أتاحت السلطات في المملكة السعودية الراغبين في استخراج تأشيرة مضيف 2024 من منصة أبشر في خطوات بسيطة، وهي إحدى خدمات الأفراد المٌتاحة للمواطنين المقيمين في المملكة، وتمكنهم من استقبال أهاليهم وذويهم للقاءات عائلية لمدة محددة.

تستعرض «الوطن» ضمن موضوعاتها الخدمية التي تنشر على مدار الساعة، شروط وخطوات وتكلفة استخراج تأشيرة مضيف 2024 من منصة أبشر، وفق المعلن من الموقع الرسمي للمنصة.

خطوات استخراج تأشيرة مضيف 2024 من منصة أبشر

حتى تتمكن من استخراج تأشيرة مضيف 2024 من منصة أبشر، لابد من اتباع بعض الخطوات البسيطة التي نلخصها في الآتي:

- الدخول على موقع منصة أبشر يمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

- تسجيل الدخول بحساب المقيمين.

- الضغط على قائمة الخدمات

- اختيار خدمة تأشيرة مضيف

- قم بإدخال رقم الإقامة للمٌقيم أو رقم الهوية

- تحميل المستندات المطلوبة لفحصها من قبل مصلحة الجوازات

- تسديد قيمة التأشيرة وهي وفق المنصة 500 ريال سعودي.

- إرسال رسالة نصية بموعد استلام التأشيرة من مصلحة الجوازات.

شروط الحصول على تأشيرة مضيف

وبحسب المديرية العامة للجوازات في المملكة، لابد من توافر بعد الشروط حتى تتمكن من استخراج تأشيرة مضيف 2024 من منصة أبشر، وهي كالآتي:

- ألا يقل عمر حامل التأشيرة عن 18 عاما.

- إذا كان حامل التأشيرة امرأة فيجب أن تربطها بالمستقدم صلة قرابة.

- ألا يكون المضيف عليه أحكام قضائية أو جنائية تمنعه من دخول المملكة.

يشار أن مدة تأشيرة المضيف هي 3 أشهر، وتسمح لحاملها أن يقوم بأداء العمرة فقط، وتتيح إمكانية استئجار مسكن خلال فترة الإقامة، يمكن للمقيمين في المملكة إصدار هذه التأشيرة 3 مرات سنويًا، وعلى الضيف مغادرة البلاد في نهاية توقيت التأشيرة.