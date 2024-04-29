زوجي ترك الصلاة بعد ابتلاء أصابه؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة، حول «كيف أقنع زوجي بأن يصلي ويلتزم بالصلاة، فبعد تعرضه للمرض، توقف عن الصلاة وظن أن الأمر عقاب من الله؟».

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «هي علاقة حب بينها وبين زوجها، وهي من أفضل النساء كما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل النساء هي التي تعرف قدر زوجها».

وأوضح: «كون زوجك هو من علمك الصلاة، فهو له أجر كبير، ونسأل الله أن يشفيه، وعاوزين نعرفه إن أشد الناس ابتلاء أو ربنا لا يحبك، فهذا رفع للدرجات، كما أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

وأضاف: «خليه يرجع يحافظ على الصلاة وحببيه فى الصلاة زى ما حببك فى الصلاة، بكل هدوء وبحكمة كلميه وعرفيه إن ربنا بيحبك علشان كده ابتلاك».