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منة عدلي القيعي تحذف صورها مع خطيبها إيهاب عبد الواحد وتلغي متابعته

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:16 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
منة عدلي القيعي وإيهاب عبد الواحد

منة عدلي القيعي وإيهاب عبد الواحد

حذفت الشاعرة منة عدلي القيعي، صورها مع خطيبها الملحن إيهاب عبد الواحد، بشكل مفاجئ، دون أن تكشف الأسباب، وألغت متابعته على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وبدأ الجميع يتسأل حول انفصال منة عدلي القيعي وإيهاب عبد الواحد، ولكن يتلزم الثنائي الصمت حتي الأن.

خطوبة منة عدلي القيعي وإيهاب عبد الواحد

وكانت منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد، احتفلا بخطبتهما في شهر يوليو 2022،  داخل إحدى قرى منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني.

نجاح منة عدلي القيعي في أغنية «إيه اليوم الحلو ده»

وكانت منة عدلي القيعي، احتفلت الساعات القليلة الماضية، بوجود أغنية «إيه اليوم الحلو ده» ضمن قائمة أفضل 50 أغنية بالقرن الحادي العشر، حسب تصنيف مجلة «رولينج ستون الأمريكية».

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بقلم أحمد عبد الرحمن