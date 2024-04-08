معلومات عن شهادة البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد يصل إلى 30%

أصدر البنك الأهلي المصري الفترة الأخيرة عددا من الشهادات، بينها شهادة البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد يصل إلى 30% لمدة 3 سنوات، ويكون العائد على هذه الشهادة متدرج، ويصرف سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، نرصد تفاصيل شهادة البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد، إذ أنها يطلق عليها اسم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي.

شهادة البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد

ويكون الحد الأدنى للشراء على شهادة البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد هو ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد 30% للسنة الأولى، و25% السنة الثانية، و20% السنة الثالثة.

ويتيح البنك الأهلي المصري إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

تفاصيل استرداد شهادة الأهلي المصري

ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفق القواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية، والعائد يكون سنويًا طوال مدة الشهادة، فيما يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.