إحالة العاملين بأربعة مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي طوخ وشبين القناطر .

مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية

وذكرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان، أنه خلال متابعة مراكز شباب قرقشندة ومشتهر ونامول وكفر شبين والحصافة وزاوية الشيخ سند، تبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتمت مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية للمراكز .

كما شملت المتابعة مركز شباب العمار والذي تبين أنه مفتوح بدون عاملين، أما مركز شباب أجهور فتبين غياب بعض العاملين به، بينما وجد مركز شباب ترسا والحسانية مغلقين في اوقات العمل الرسمية.

مراجعة استخراج إيصالات رسمية

وشملت المتابعة مراجعة استخراج إيصالات رسمية نظير استئجار ملعبي مركز شباب الحصافة وكفر شبين وتنس الطاولة بزاوية الشيخ سند.

وفي مركز شباب العمار تمت متابعة أعمال مركز التخاطب حرصا على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مشددًا على استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام العاملين وتقديم الخدمات للمترددين.