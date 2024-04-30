خريطة عرض فيلم «السرب» في جميع سينمات مصر

يبدأ غدًا 1 مايو عرض فيلم «السرب» الذي يتناول بطولات أجهزة الدولة المصرية، للثأر من جماعة إرهابي داعش، الذين قاموا بعملية إرهابية وقتل 20 مصريا في ليبيا.

عرض فيلم السرب في السينمات غدا

ونشرت شركة سينرجي، عبر حسابها على «انستجرام»، خريطة عرض الفيلم في السينمات المصرية، حيث سيعرض الفيلم في 50 سينما بالقاهرة الكبرى، بجانب عرضه في عدد من السينمات الأخرى بالإسكندرية وباقي محافظات الجمهورية.

وحسب تصريحات تليفزيونية سابقة لمؤلف الفيلم عمر عبد الحليم، فإن فيلم السرب يحتوي على أكثر من خط درامي، بينها خط الـ20 مصريا الذي يحكي قصة حياتهم وأحلامهم والواقع الذي كان يعيشونه، بالإضافة إلى أدوار قبل الواقعة، وأثناء وبعد الواقعة، من أجهزة الدولة المختلفة، والعمل على تجسيد تلك الشخصيات في أدوار درامية بطبيعة عمل كل جهة.

أبطال فيلم السرب

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، كريم فهمي، دياب، هند صبري، محمود عبدالمغني، نيللي كريم، شريف منير، صبا مبارك، وعدد آخر من الفنانين، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.