متحدث البترول: لا تسريب للغاز الطبيعي في القرية الذكية.. وهذه حقيقة الرائحة

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنّ الغاز الطبيعي عديم الرائحة، وبالتالي، فإن قطاع البترول يضيف رائحة إليه، حتى لو حدث أي تسريب يشعر به المواطن.

مصدر الرائحة الكريهة

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق: «عندما نضيف الرائحة نصدر بيانا حتى لا ينزعج الناس في حال شم رائحة كريهة للغاز، وما حدث في القرية الذكية بأبو رواش، فإن الناس شعرت بتسريب غاز طبيعي، وبالتالي، فإننا نؤكد أنه لا توجد مشكلات في شبكات الغاز وخطوط نقل الغاز».

لا أزمة في مرفق الغاز الطبيعي

وتابع، أن كل مرافق الغاز الطبيعي في منطقة القرية الذكية والمناطق المحيطة بها وجميع أنحاء الجمهورية لا توجد بها مشكلة أو أي شيء يُخشى منه ولا يوجد أي تسريب للغاز، لأن ما تم استنشاقه هو الرائحة التي ُتضاف إلى الغاز الطبيعي في الخزانات والمستودعات.