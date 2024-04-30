مواعيد امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بشمال سيناء

يهتم الطلبة وأولياء أمورهم في مدن وقرى محافظة شمال سيناء، بمعرفة مواعيد امتحانات الترم الدراسي الثاني «نهاية العام»، وجدول الامتحانات، للصفوف الدراسية: «الرابع، والخامس والسادس» الابتدائي.

وتنشر «الوطن» مواعيد الامتحانات، نهاية العام الدراسي، بعد إعلانها من قبل مديرية التربية والتعليم.

مديرية التربية والتعليم تعلن التفاصيل

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني «آخر العام»، للعام الدراسي 2023، وهي كالتالي:

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تقرر بدء امتحانات نهاية العام للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم الأربعاء 8-5-2024 حتى الاثنين 13-5 -2024.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن الامتحانات سوف تبدأ كالتالي:

الأربعاء 8 مايو تبدأ امتحانات اللغة العربية، ومدة الامتحان ساعتان ونصف، وبعدها امتحان التربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

الخميس 9 مايو امتحان العلوم ومدة الامتحان ساعة ونصف، والفترة الثانية امتحان مهارات مهنية، ومدة الامتحان ساعة ونصف.

السبت 11 من مايو تبدأ امتحانات الدراسات الاجتماعية ومدة الامتحان ساعة ونصف، والفترة الثانية تكنولوجيا المعلومات والحاسوب الآلي، ومدة الامتحان ساعة ونصف.

الأحد 12 مايو تبدأ امتحانات اللغة الإنجليزية، ومدة الامتحان ساعة ونصف.

وتنتهي الامتحانات يوم الاثنين بمادة الرياضيات، ومدة الامتحان ساعة ونصف.