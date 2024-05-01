لخدمة أهالي سيناء.. «الإسكان» تنفذ 522 مشروعا بمختلف المجالات التنموية

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حجم المشروعات التنموية المختلفة التي نفذتها الوزارة في سيناء ومدن القناة، خلال الـ10 سنوات الماضية.

وقال الجزار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، وأجهزتها، نفذت 522 مشروعا بمختلف المجالات التنموية في سيناء ومدن القناة، بتكلفة 46.7 مليار جنيه، لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة.

تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف أن المشروعات التنموية الجديدة في شبه جزيرة سيناء تسهم في تنمية أرض الفيروز، من خلال تحسين جودة الطرق، والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه المناطق، بما يحسن مستوى المعيشة للأهالي، ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم، للتيسير على المواطنين.

تنفيذ 522 مشروعا بمختلف المجالات التنموية

وكشف الجزار أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين يأتي في مقدمة المشروعات التنموية الجديدة لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، إذ تهدف أعمال التطوير إلى تهيئة الموقع ليكون وجهة سياحية فريدة ووحيدة من نوعها على مستوى العالم، حيث المكان الذي تجلى فيه المولى عز وجل.

وتابع أن المرحلة الأولى من أعمال التطوير، تشمل تنفيذ 14 مشروعا، وهي «تطوير النزل البيئي القائم – وإنشاء النزل البيئي الجديد – وإنشاء ساحة السلام – وإنشاء الفندق الجبلي – وإنشاء مركز الزوار الجديد – وإنشاء المجمع الإداري الجديد – وتطوير المنطقة السياحية – وتطوير مركز البلدة التراثية – وتطوير منطقة إسكان البدو – وتطوير وادي الدير – وإنشاء المنطقة السكنية الجديدة – وإنشاء المنطقة السياحية الجديدة – وشبكة الطرق والمرافق – والوقاية من أخطار السيول»، وهي جميعا من المشروعات الكبرى التي تهدف للتيسير على المواطنين، وفتح أبواب ومحطات جديدة للسياحة في مصر.

46.7 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات تنمية سيناء

كان اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أعلن تنفيذ 150 مشروعا للطرق، بإجمالي أطوال 1154 كيلومتر (منفذ منها حتى الآن 1012 كيلو متر، وجار تنفيذ 142 كيلو متر، بتكلفة 9.427 مليار جنيه، إضافة إلى 32 مشروعا للتنمية المتكاملة لأهالي سيناء، بإجمالي استثمارات 900 مليون جنيه)، وتضم مشروعات مزارع تنموية متكاملة لتنمية القرى والتجمعات النائية بسيناء، لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء، وبأسعار مخفضة، وهذا بخلاف توفير فرص عمل لأهالي هذه التجمعات.

وأعلن رئيس الجهاز المركزى للتعمير إنشاء 18 تجمعا سكنيا بسيناء (11 تجمعا في شمال سيناء - و7 تجمعات في جنوب سيناء)، و4 قرى للصيادين بمنطقة إغزايون بشمال سيناء، بإجمالي 1380 منزلا، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 17 تجمعا سكنيا للتجمعات التنموية الجديدة، لزيادة عدد البيوت البدوية، بإنشاء 950 بيتا، لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع.

كما يجرى تنفيذ 4 تجمعات بدوية بمركزي رفح والشيخ زويد (الحسينات – ونجع شبانة والمهدية – والظهير المقاطعة – والوفاق) بإجمالي 6053 بيتا بدويا، بجانب مشروعات الإسكان، بإجمالي أكثر من 17 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 4.074 مليار جنيه، لتوفير المسكن الملائم لأهالي سيناء ومدن القناة، بما يتناسب مع طبيعة الأهالي، وتتنوع الوحدات السكنية المنفذة (إسكان بدوي – وإسكان اجتماعي – وإسكان بديل العشوائيات والأولى بالرعاية) مشيرا إلى أن المشروعات تشمل مشروعات المرافق والخدمات، بتكلفة 2.360 مليار جنيه.

تنفيذ 150 مشروعا للطرق

وتهدف المشروعات التنموية الجديدة بشبة جزيرة سيناء، إلى توفير المرافق وإنشاء المباني الخدمية للتجمعات والقرى القائمة، وتوصيل البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة لتشغيل المصانع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل، وكذا 63 مشروعا لتوصيل التيار الكهربائي وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق، بتكلفة 1.415 مليار جنيه.

وتشمل مشروعات توصيل التيار الكهربائي لقرى وتجمعات مراكز بئر العبد ونخل والحسنة والعريش بشمال سيناء، ولقرى وتجمعات مراكز شرم الشيخ والطور ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وأعمال إنارة الطرق الرئيسية وداخل التجمعات.