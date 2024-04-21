رفع إشغالات وتعديات المحال على الطريق العام في الجيزة

تلقت محافظة الجيزة شكاوى مواطني شارع حسين مهران بحي المنيرة الغربية وتفرعاته على موقع التواصل الاجتماعي من وجود إشغالات، وتعديات للمحال والمنشآت التجارية والباعة بالشارع تعيق حركة سير المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حي المنيرة الغربية بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين والتعامل معها وعدم السماح بوجود أي تعديات علي الطريق العام.

رفع التعديات والإشغالات

وشنت محافظة الجيزة حملة أسفرت عن رفع جميع التعديات والإشغالات بالشارع، بالإضافة الى تحرير محاضر تالف لطبقة الرصف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشملت جهود محافظة الجيزة تنظيم حملات نظافة لتحسين كفاءة منظومة النظافة.

وكلف المحافظ بالمتابعة الدورية لحالة الشارع على مدار اليوم للوقوف على الحالة العامة وعدم السماح بعودة الإشغالات.

وتواصل محافظة الجيزة جهودها الخاصة بتلقى شكاوى المواطنين وسرعة بحثها وإزالة أسبابها تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة رفع المخلفات وتراكمات القمامة من شارع محمد متولي، من ترعة زنين نطاق بولاق الدكرور، وذلك بعد تلقي شكوى من المواطنين، وتم توجيه فرق النظافة لرفع المخلفات.

وكلف المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة المتواصلة للأعمال لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى.