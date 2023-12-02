«الأوقاف» تطلق برنامج إجازة الأربعين النووية للأئمة والواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، إطلاق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف برنامج إجازة «الأربعين النووية» للأئمة والواعظات في مجلس واحد بالقاهرة والأقاليم على يد كبار علماء الحديث في مصر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وحرصًا منها على خدمة السنة النبوية المشرفة.

البدء بالأئمة والواعظات

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنَّ البداية ستكون لأئمة وواعظات القاهرة الكبرى والمدرسين المساعدين والمعيدين في التخصصات الشرعية والعربية بمسجد الإمام الحسين السبت 9 ديسمبر2023م عقب صلاة الظهر، ويتمّ تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على الشهادة من الساعة 11 صباحًا حتى أذان الظهر بالمسجد للرجال وبمصلى السيدات للواعظات وعضوات هيئات التدريس ومعاوناتهنّ بالجامعة مع تسليم صورة من كارنيه الجامعة وصورة من بطاقة الرقم القومي لاستخراج الإجازة.

منح الإجازة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

كما لفتت إلى أنّه ستمنح الإجازة في هذا المجلس على يد نخبة من كبار علماء الحديث، وهم:

1. العالم المحدث أ.د أحمد عمر هاشم – أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

2. العالم المحدث أ.د أحمد معبد عبد الكريم - أستاذ الحديث وعلومه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

3. العالم المحدث أ.د صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر.